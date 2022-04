Desde su primer día en El hotel de los famosos, Melody Luz se instaló en la cocina, en donde busca conquistar a Santiago Albornoz, el ayudante de Christian Petersen y excampeón de El gran premio de la cocina.

Tras varios días de sufrir los embates de la bailarina, e inclusive algunas escenas de celos como cuando discutió con Majo Martino, el chef se cansó de la situación y echó a la bailarina de esas instalaciones, al ver que no iba a cumplir con sus obligaciones.

En la tercera semana del certamen, los participantes se disponían a dividirse en dos grupos como staff y huéspedes, pero Melody se quedó junto a Albornoz, tras hacer el jugo de naranja para el desayuno.

SANTIAGO ALBORNOZ ECHÓ A MELODY LUZ DE LA COCINA DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“No me guste que intenten sobrepasarme, pero viste que hay personas que dicen ‘mejor no digo nada porque no sé qué…’”, dijo Melody, mientras Santiago le señalaba que “juegan a la calladita”.

“Igual a veces es mejor callar, digo, en muchas situaciones de la vida, no solamente ahí”, le retrucó Santiago, que ya le había aclarado a Melody que no quería saber nada con ella por respeto a su pareja.

“Pero acá intento no meterme en problemas ajenos, ¿viste? Si hay una discordia o algo, no me meto”, agregó Melody. “Uno no tiene que dejar nunca de ser quien es”, le dijo Albornoz.

“Never. Ni por tener novia”, le retrucó la bailarina, en obvia referencia a su encuentro anterior.

“Chau, llévate las bananas. ¿Y esto? ¿Es la llave de tu cuarto?, le preguntó intrigado Santiago a la participante. “¿Te las querés quedar? Algún día te voy a ganar por cansancio, ¿no?”, le preguntó ella, pícara, haciéndolo reír.

“Si, dale. Te están llamando. Chau, tomátela. Suerte ahí, capaz que te toca ser staff”, le dijo Santiago. “¿Qué me estás queriendo decir? ¿Looser?”, se quejó ella, y obtuvo como respuesta: “No, que capaz que te toca ser staff y te toca estar conmigo en la cocina”.