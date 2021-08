Sandra Borghi criticó a Mariano Martínez tras sacar su nuevo tema y a punto de bailar en La Academia: "¿Por alguna razón lo bancan todos? A mí no me gusta"

En medio de las repercusiones que generaron los TikTok de Mariano Martínez (que estará en La Academia de ShowMatch con Luciana Salazar y Jorgito Moliniers) y su nuevo perfil volcado a la música, Sandra Borghi escuchó la nueva versión del actor entonando un tema de Alejandro Sanz y fue letal con su opinión al aire.

Todo comenzó cuando en Nosotros a la mañana difundieron un video que compartió el galán en Instagram donde se lo ve entonando Te lo agradezco pero no, que supo popularizar el reconocido artista.

Tras escucharlo atentamente, Sandra fue muy crítica con su análisis: “¿Por alguna razón lo bancan todos? Porque a mí no me gusta. A mí no me gustó lo que escuché recién”, sentenció. Y cerró, sin filtro: “A mí también me gusta cantar pero canto puertas adentro. A mí esto no me gustó, quiero saber si hay que bancarlo por algo”.

Esteúltimo martes, Marino anunció que acompañará a Luciana Salazar y Jorgito Moliniers en la salsa de a tres en La Academia de ShowMatch y recibió muchos comentarios sobre lo que será su primera participación en ese ciclo.