Samanta de Bake Off se quebró al relatar el calvario que vivió tras el escándalo: "Le dije a mi pareja que no quería vivir más"

El año pasado, Samanta Casais protagonizó uno de los finales más polémicos en la historia de los reality shows al resultar descalificada de Bake Off, el gran pastelero a raíz de haber incumplido las reglas del juego. A un año de aquel episodio, la cocinera habló del calvario que vivió a raíz de la condena que sufrió en las redes sociales aún después de haber pedido disculpas, y reveló que perdió hasta las ganas de vivir.

“Yo sentía que estaba en paredón adonde venía toda la gente a matarme. Me sentía atrapada en un lugar en el que no podía salir y no quería existir más. Le dije a Juan, mi pareja, ‘Yo no quiero vivir más. No quiero más’”, reveló Samanta frente a Tomás Dente en Vino para vos. “Era muy duro y triste abrir mi teléfono y ver que todo el mundo me insultaba a mí, a mi familia, y me deseaban la muerte. Yo quería cocinar nada más, y era todo muy violento y no lo podía soportar”, agregó.

Asimismo, Samanta Casais contó que el padre de su futuro hijo le quitó su teléfono y le prohibió ver la televisión para preservarla; y la acompañó a comenzar un tratamiento con un psiquiatra. “Aprendí que no hay que dejarse llevar por lo que dice el resto y ser siempre uno mismo”, concluyó la joven, que al día de hoy se ha convertido en una gran influencers de cocina de las redes sociales.