El saludo de Juana Viale a Mirtha Legrand por sus 95 años: "Seamos felices el tiempo que nos queda"

Juana Viale agasajó a Mirtha Legrand por su cumpleaños número 95 con un sentido video que fue publicado en la cuenta oficial de la conductora.

“Feliz cumpleaños, abuelita linda. Bueno, solamente quiero decirte que te amo, que te deseo lo mejor. Que tengas un feliz cumpleaños lleno de luz, lleno de energía y lleno de amor”, expresó la actriz en la filmación.

Luego, la hermana de Nacho Viale continuó: “Decirte que te quiero, que te amo y que seamos felices el tiempo que nos queda. Que lo disfrutemos, que salgamos, que vivamos, que nos abracemos”.

“Quiero desearte un cumpleaños pleno, lleno de felicidad y alegría junto a los que te rodean y te quieren", finalizó Juana.

MIRTHA LEGRAND CELEBRARÁ SUS 95 AÑOS ENTRE SUS MÁS ALLEGADOS

Mirtha Legrand celebrará sus 95 años este miércoles por la noche en un evento íntimo que contará con la presencia de 25 invitados.

“Anoche me probé los vestidos para hoy, dos vestidos largos me pongo, preciosos. Yo no le hago daño a nadie y es una manera de agasajar a mis invitados. Dos modelos de Claudio Cosano”, contó en diálogo con Flor de Equipo.