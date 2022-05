Sabrina Rojas fue muy criticada por un familiar del primer hijo de Luciano Castro: "Fue madre y ni siquiera ahí empatizó"

Sabrina Rojas, que mantiene un buen vínculo con su ex y papá de sus hijos, Luciano Castro, fue fuertemente criticada por un familiar del primer hijo del actor, Mateo.

Valentina Suárez, familiar del hijo mayor de Luciano Castro con Florencia, una de sus exparejas, dejó un fuerte comentario en la cuenta de Instagram de Telefe Noticias, que informó sobre la nueva canción de Flor Vigna, la novia del actor.

Muy picante, esta mujer elogió a Vigna, cuestionó muy fuerte a Sabrina, a quien acusó de haber relegado a Mateo y, polémica, dijo que está "harta" de que se siga "metiendo" en asuntos familiares a pesar de ya no estar en pareja con Castro.

"Valoramos que al fin Luciano esté con alguien que sabe que tiene TRES HIJOS" G-plus

FUERTE MENSAJE DE LA FAMILIAR DEL HIJO DE LUCIANO CASTRO CONTRA SABRINA ROJAS

"Éxitos Flor. La familia de Mateo, el primer hijo de Lu, te deseamos lo mejor. Te queremos y valoramos que al fin esté con alguien que sabe que tiene TRES HIJOS. Y que cuente con él. Felicidades", expresó, contundente.

Acto seguido, se cruzó con los usuarios que le remarcaron que Luciano sería el encargado de hacer sentir parte de la familia a Mateo y no Sabrina.

"¿Dije en algún momento que no se sienta querido por su padre o sus hermanos? En ninguno. Dije lo que tuvo y tiene que pasar su madre para que él tenga hoy la relación próspera que tiene. Por favor, no nos vengamos a hacer con eso de que ella no tiene nada que ver...".

"Una compañera/o puede influir mucho también en una relación de ese tipo. O ayudás o hacés todo más difícil. Su padre ha estado y está siempre. Otra cosa es cómo te haga sentir quien fue pareja años. Su trato y cómo te incluya o no. Y ese es tema de ella, no del padre. Y más aún cuando fue madre. Ni así empatizó", expresó, con firmeza.

"Una compañera/o puede influir mucho también en una relación de ese tipo. O ayudás o hacés todo más difícil. Su padre ha estado y está siempre. Otra cosa es cómo te haga sentir quien fue pareja años. Su trato y cómo te incluya o no. Y ese es tema de ella" G-plus

Y se despidió aclarando que no está buscando prensa.

"Porque yo no soy ni Flor ni Mateo. Dos seguidores porque no acepto solicitudes de gente que no conozco. ¿Querés que te mande una foto de la cantidad de solicitudes que tengo? Así ves que tengo más de 100 y no te parece raro. Por favor, qué poca capacidad de pensar...".

"Y si tengo dos seguidores es porque mi círculo no suele tener redes. Si salgo a decirlo yo es porque estoy harta que se esa mujer siga metiéndose en la vida de gente que quiero cuando ya ni es la mujer de Luciano", cerró, contundente.

¿Qué dirá Sabrina?