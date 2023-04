Sabrina Rojas desmintió en vivo a Tucu López luego de que él negara la infidelidad: "Me separé el lunes a la mañana"

Mientras Tucu López hablaba en vivo con el panel de Intrusos, Sabrina Rojas se comunicó con Karina Iavícoli y desmintió los dichos de su expareja sin filtros.

“No hay terceros o terceras en discordia, con Sabrina ya estábamos mal”, dijo el conductor y fue entonces cuando la panelista leyó lo que la actriz le dijo en ese momento.

“Estoy hablando con Sabrina y me dice: ‘Me separé ese lunes después de ese rumor, porque yo a mis 42 años no me banco ni el rumor, no me estoy separando desde antes’”, contó Iavícoli.

Luego, continuó leyendo el mensaje que Sabrina le envió en pleno programa: “‘No tengo por qué dibujar nada, me separé desde el lunes a la mañana, hasta ese día estaba todo bien’”.

TUCU LÓPEZ ASEGURÓ QUE INTENTARÁ RECONQUISTAR A SABRINA ROJAS

En diálogo con Intrusos y luego de escuchar las palabras de Sabrina Rojas, Tucu López aseguró que intentará reconquistarla.

“Obviamente que un rumor genera una crisis en la pareja, tuvimos una discusión. Yo estoy totalmente enamorado, creo que se puede revertir esto”, dijo el conductor.