Sabrina Monteverde logró que su desesperado pedido para tratar su fibrosis quística sea escuchado: "Les debo mi vida"

El desesperado pedido de Sabrina Monteverde, una joven cordobesa de 22 años que padece fibrosis quística, se escuchó, luego de hacer un conmovedor pedido en las redes sociales, dado que no podía acceder a la medicación a través de la obra social ni económicamente por el elevado costo.

La Cámara Contencioso Administrativa de la ciudad de Córdoba ordenó a la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), la obra social estatal, que le brinde la cobertura del 100% de medicamentos para el tratamiento.

En la medida cautelar se exhortó además a las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, para que “promuevan activamente la continuidad del tratamiento legislativo del Proyecto de Ley de Protección para Pacientes con Fibrosis Quística”, que actualmente cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación,

La medida fue promovida por la representación legal de Sabrina Sofía Monteverde, quien había visibilizado a través de Instagram su problemática para acceder a la medicación que necesita.

Los medicamentos son importados y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) había autorizado la importación, pero el trámite se encontraba demorado en la obra social.

La camarista, Inés Ortiz de Gallardo, en su resolución, consideró que avanzar en el proyecto parlamentario nacional permitiría asegurar la asistencia a la población que padece esta enfermedad, ya que, “salvo casos excepcionales, no es posible afrontar con recursos propios un tratamiento que cuesta 300.000 dólares estadounidenses, por paciente y por año”. Y añadió que “no se trata de resolver judicialmente solo el caso de Sabrina, sino que esto debe tener la virtualidad para motorizar y exhortar a las acciones positivas de los órganos gubernamentales, especialmente nacionales, para brindar accesibilidad en la cobertura, con criterios de justicia distributiva y solidaridad”.

También exhortó al Ministerio de Salud de la provincia para que gestione un federalismo de concertación en materia sanitaria y coparticipe, junto con el Ministerio de Salud de la nación, para el pago y/o reintegro de los altos costos del tratamiento, conformando y previendo los fondos necesarios para afrontar la cobertura del medicamento Trikafta a favor de la amparista.

Fuente: Telam.

El mensaje de agradecimiento de Sabrina:

"La Justicia ordenó que Apross debe cubrir Trikafta. Gracias. Se logró, gracias a ustedes la voz se escuchó. Esta es mí lucha, pero la de todos los pacientes con Fq también. Estoy feliz por haber aportado mí granito de arena, por todos nosotros, los que la parecemos. Agradezco a la jueza Inés Ortiz que no solo me otorgó esta gran posibilidad sino que abrió camino para todos aquellos que la necesitan. Es inmenso el apoyo, impensado. No tengo palabramilia, amigos, todo aquel que me ha acompañado en todos estos años, gracias. No estaría acá sin su compañía. El logro es de todos. Les debo mí vida. El amor y la energía me llenaron el alma, el corazón. Agradecida con mí abogado Carlos Nayi que defendió esto tanto como yo. Ahora solo resta esperar que se importe la medicación para empezar a tomarla y gozar de una mejor calidad de vida. Gracias".

Video: El Doce TV.