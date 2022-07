Sabrina Garciarena habló sin filtros sobre la maternidad: "Estoy agotada"

Luego de haber festejado en familia el cumple de su hijita Mía, Sabrina Garciarena habló sin filtros sobre la maternidad.

La actriz, mamá de Mía, Beltrán y León con su pareja, Germán Paoloski, remarcó la importancia de reflexionar sobre los aspectos reales de la crianza de los chicos.

La protagonista de la obra teatral Madres contó que no para en todo el día y que se siente muy cansada, pero que sigue firme por sus nenes.

"Yo ayer me acosté a las dos de la mañana, llevé a los chicos al colegio, fui al gimnasio a entrenar porque es parte de mi trabajo; necesito tener fuerza arriba del escenario... No paré y estoy con todas las pilas", afirmó en diálogo con Pronto.

SABRINA GARCIARENA ESTÁ AGOTADA

La actriz contó que suelen preguntarle si se siente bien, porque la ven corriendo de aquí para allá. Y siempre responde con sinceridad.

"Pero me pasa que me ven y me dicen: ‘¿Estás bien?’ No. Soy mamá, estoy agotada", responde.

Y se despidió haciendo una tajante aclaración.

"Esa idea que tenemos que hay que estar impecables tiene que desaparecer, hay que entender que podés estar con un par de kilos de más y no pasa nada", cerró, contundente.