Sabrina Carballo se sinceró emocionada sobre Chanchi Estévez: "Me hubiera gustado casarme con él"

El reencuentro de Chanchi Estévez con Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos, después de 15 años de haberse separado, reabrió la historia de amor entre ellos y la pregunta del millón es si habrá segunda vuelta.

"Siempre me quise casar y me hubiera gustado casarme con el Chanchi", admitió Sabrina al recordar sus cuatro años en pareja con el exgoleador del Racing campeón de 2001.

Ante la misma pregunta, Estévez solo hizo una mueca, y sin despegar sus labios, dio a entender que a él también le hubiera gustado pasar por el altar de la mano de Carballo.

La excusa de la confesión fue que Gabriel Oliveri comentó: "Me gustaría que dos de los participantes se casen acá".

Y cuando en una charla el Chanchi Estévez le preguntó a Sabrina Carballo si le habría gustado tener un hijo con él, ella se sinceró entre lágrimas sin dudarlo: "Sí".

SABRINA CARBALLO LE PONE FRENOS A CHANCHI ESTÉVEZ

En las tres primeras semanas de convivencia en El Hotel de los Famosos el vínculo entre Sabrina Carballo y Chanchi Estévez fluyó con naturalidad, chicanas y sin rencores.

"Me gusta haberme reencontrado con Maxi, porque de verdad hace 15 años que no lo veo. De hecho, cuando estoy medio sensible, saber que él está ahí me da tranquilidad", reconoció Sabrina.

Siempre gracioso, el Chanchi resumió los sentimientos: "Es como un amor y odio".

Y si bien Sabrina Carballo se hizo cargo de que “le rompí el corazón", por lo pronto descartó volver a tener relaciones con Chanchi Estévez: "De mi parte sexual, nada. Podríamos charlar y él a lo mejor se ponga medio pesado…".