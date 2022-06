Sabrina Carballo explotó contra Chanchi Estévez en un picante cara a cara: "Vos me mandaste al muere"

Las tácticas y estrategias de Chanchi Estévez dentro de El Hotel de los Famosos expusieron a Sabrina Carballo a la eliminación del reality, algo que ella le reprochó su exnovio en la cara.

"¿¡O sea que vos me mandaste al muere!?", acorraló la actriz al futbolista retirado, en un adelanto de lo que se verá el domingo en El Debate de El Hotel de los Famosos.

A lo cual, Chanchi dio una explicación más que polémica: "Yo no te mandé al muere. Algunos te querían votar y yo no hice nada. Yo no dije 'vamos a votar a Sabrina'. ¿Yo te decía a quién tenías que votar?".

"Te centrás en eso. No te centrás en que desvié la jugada en todo el juego para que no te voten. En que me fui cuando a vos te hicieron una injusticia. Eso no lo valorás. Era en el contexto de un reality además".

Al final, Sabrina Carballo comentó que deberá hablar con Chanchi Estévez para deliberar si lo perdona, pero fue tajante con él tras sus excusas: "No importa lo que hiciste después".

SABRINA CARBALLO LE BLANQUEÓ A CHANCHI ESTÉVEZ SU DECEPCIÓN

Más allá del afecto que le tiene a Chanchi Estévez, a Sabrina Carballo no le tembló el pulso para afirmar que su exnovio "se portó pésimo" con ella.

Y si bien el exgoleador del Racing campeón de 2001 aseguró que lo hizo "en el contexto de un juego, que tampoco tenía mucho riesgo para ella", a la actriz no le alcanzó para mitigar la sensación de traición.

"Todavía me cuesta discernir. No entiendo. Necesito hablarlo con él porque no puedo creer, porque yo a él lo adoro y sé que él también me adora. Entonces, no puedo entender cómo el pudo hacerlo, aunque sea un juego. Yo jamás lo hubiese votado. Si a la semana me decían que era Maxi o yo, me iba yo", cerró.