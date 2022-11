Rusherking recordó el pícaro gesto de China Suárez cuando la conoció en una fiesta

Enamoradísimo, Rusherking rememoró los primeros pasos de su relación con China Suárez. En diálogo con Grego Rossello, reveló el pícaro gesto de su novia cuando la conoció en una fiesta.

"Cuando nos conocimos en una fiesta, ella me invitó un Fernet. Pero yo, con respeto... Yo sabía que ella era China Suárez, pero no iba a acercarme a hacerme el banana ahí porque no correspondía", reveló "Rusher" en Ferné con Grego sobre el gesto de China esa noche que no pasó desapercibido para él.

"Me parecía hermosa y me moría de ganas de chamullarla, pero no pintaba ni a palos... Y después se dio todo, hablamos por Instagram y nos vimos, todo", cerró el cantante, remarcando que desde que está de novio con la actriz se siente "feliz de la vida".

EL NOVIAZGO BAJO PERFIL DE RUSHERKING Y CHINA SUÁREZ

A ocho meses de iniciado el romance de China Suárez con Rusherking, la pareja sigue sólida y con perfil bajo, muy lejos de los escándalos.

Por el contrario, la actriz y el cantante se esmeran en dedicarse mimos a través de las redes sociales, como cuando China explicó elocuente por qué se había enamorado de Rusherking.

"Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien".

"Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero más que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando @silvitinacanal me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo Rusherking", halagó China.