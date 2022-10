Rusherking compartió un video de sus días con China Suárez

La felicidad que siente Rusherking desde que comenzó su historia de amor con Eugenia “la China” Suárez se plasmó en el último tema que presentó inspirada en ella y a la que llamó Perfecta. Y continuando con sus gestos de amor, ahora el cantante le dedicó un dulce posteo en las redes.

En las imágenes que el músico plasmó en su Instagram se ve varias escenas de sus días con la China desde que decidieron blanquear su noviazgo y cuyo vínculo sigue afianzándose con el correr de los días.

Junto a un emoji de una carita sonándose la nariz en señal de emoción, un corazoncito rojo y una llamita de fuego, el joven dio una muestra más de todo lo que siente por la mujer que logró conquistarlo.

Foto: Captura de Instagram

CHINA SUÁREZ LE HIZO UNA TREMENDA DECLARACIÓN DE AMOR PÚBLICA A RUSHERKING

En una verdadera declaración de amor pública, China Suárez expresó sobre Rusherking: "Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él".

"Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien".

"Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme".

"ME ENAMORÉ PORQUE ME VALORA COMO MADRE, MUJER Y PROFESIONAL". G-plus

"Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca".



"Hoy te admiro y quiero mas que ayer y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando me mandan estos videos. Sos grande arriba y abajo", le dedicó China a Rusher en Instagram.

Foto: Captura de Instagram