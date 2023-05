Rusherking compartió un video con una chica cantando en México y levantó sospechas entre sus fans.

A tres semanas de haberse separado de China Suárez, desde México, Rusherking sorprendió con un video que tiene como protagonista a otra chica.

En el clip se puede ver y oír a una mujer cantando una canción romántica, en una reunión de amigos, mientras el "trapero" la filma de principio a fin.

Además de haber compartido este video a través de sus stories de Instagram, el cantante le sumó dos significativos emojis de corazones, lo que levantó sospechas de romance entre sus fans. ¿Hay onda?

CHINA SUÁREZ ROMPIÓ EL SILENCIO A TRES SEMANAS DE ANUNCIAR SU SEPARACIÓN DE RUSHERKING

A menos de un mes de anunciar su separación de Rusherking –a un año de comenzar su historia de amor- Eugenia “la China” Suárez hizo un vivo de Instagram donde respondió las consultas de sus seguidores y volcó sus sentimientos sin tapujos.

Atenta a las constantes preguntas sobre qué pasó con el cantante, la China fue contundente al descartar cualquier versión de discusión con su ex: “No me peleé, me separé”, remarcó, con la compañía de su amigo y estilista, Juanma Cativa.

Más sobre este tema Irónico descargo de la China Suárez sobre su supuesto nuevo romance: "¿Quién será mañana, Spider-Man o Trump?"

Asimismo, Eugenia no le esquivó a aquellos comentarios que quisieron ahondar en qué siente por el músico: “Sí, claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro”, aclaró, sin vueltas sobre sus sentimientos.

Más sobre este tema El mensaje de WhatsApp de Rodo Lamboglia a China Suárez tras la versión de romance: "Me espantás a las candidatas"

A comiezos de abril, China había dado a conocer la ruptura con Rusherking con un profundo posteo que subió a las redes: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer, es triste”, comenzó diciendo.

“Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible”, agregó, dejando en claro que esta decisión es muy dolorosa para los protagonistas de esta historia.

“Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, cerró la China, a corazón abierto y visiblemente triste por este presente sentimental, pese a que días después, optó por eliminar su publicación.