Roxy Vázquez reveló la estrategia para hacer Mujeres de eltrece: “Se está pensando en la idea de dos equipos en paralelo”

Este domingo, Roxy Vázquez contó en Almorzando con Mirtha Legrand cómo sobrellevó su situación tras contagiarse de Covid-19 en la previa al estreno de Mujeres de eltrece. Pero además, la periodista también reveló las medidas que tomaron desde la productora del ciclo para evitar tener que aislar al todo el equipo como ocurrió en la segunda semana de emisión.

En un inicio, Roxy contó cómo fueron los síntomas de la enfermedad. "Di positivo en Covid justo dos semanas antes del debut así que tuve que mirarlo desde mi casa. Los primeros días me sentí mal, como afiebrada, me dolía el cuerpo, se me fue el gusto y tuve una primera semana complicada", explicó.

"Las chicas empezaron con el programa y a la semana siguiente, que era cuando me iba a reincorporar ¿qué pudo haber pasado? Más Covid y la Gunda (Claudia Fontán) dio positivo y a mis compañeras las tuvieron que aislar e hisopar", recordó Roxy. "Toda esta semana que pasó hicimos un equipo con Flor de la Ve, María Julia Oliván y Luli Fernández (...) pero con las titulares no me pude encontrar. Pero mañana vuelve Teté (Coustarot)"´, adelantó Vázquez.

"¿y Solita Silveyra?", le preguntó Juana Viale, sobre la otra integrante del equipo que dio negativo en el control de Covid-19. "Todavía no vuelve pero se está pensando en la idea de armar dos equipos en paralelo, es decir un equipo por semana para que no vuelva a pasar esto", reveló Roxy.

Adrián Suar, que siguió muy de cerca la conversación, adelantó: "Se viene Juanita al programa, lo estamos hablando". "Bueno, bueno, eso lo voy a decidir yo", concluyó a pura risa la conductora, que se confesó 'muy ocupada'.