Romina vio a Gladys llorando en Gran Hermano y cuestionó a La Tora por cómo la trata: "Le habló muy mal"

Luego de muchos años de vivir cada una en su casa, La Tora volvió a convivir con su mamá, Gladys, en Gran Hermano y a muchos integrantes les llamó la atención la mala manera en la que trató a su madre, recientemente eliminada del juego.

"Hoy la mamá de Tora se puso a llorar. Le habló muy mal", le dijo Romina Uhrig a Julieta Poggio, tras presenciar cómo Lucila le exigía a su madre que no opine de ciertos temas, como de los cuerpos ajenos, de un modo imperativo.

"Sí, yo veo que a veces el habla un poquito mal", se limitó a responder la modelo. Y la exdiputada agregó: "Gladys dijo: 'No quiero que me vea llorar porque se va a enojar'. No se lo dije a Tora porque se puede enojar con la mamá. La abrecé".

Un día después de ese episodio, Romina volvió a tener una charla privada con Julieta sobre el tenso vínculo que La Tora tiene con su mamá, y fue contundente.

"¿Decís que a Rodo le cayó bien La Tora? No veo que hayan tenido tanta relación. Lo vi más con Cami. Debe ser raro conocer a tu suegro acá", le preguntó Poggio a Uhrig.

"Con mi mamá tuve mis cosas, pero jamás le falté el respeto. Cada casa es un mundo, pero a mí no me gusta cómo la trata". G-plus

"No sé, por ahí no le gustó el trato que tiene con la madre. Rodo hace caras", le contestó Romina.

Acto seguido, la exdiputada profundizó: "Por ejemplo, yo, como mamá, estoy con Mía y veo al novio de Mía, con ciertos modales con su mamá, y no me va a gustar. Rodo me dijo que se dio cuenta de cómo trata Tora a la mamá, pero que no se quiere meter. 'Andá a saber qué pasó entre ella', me dijo. Pero hay formas".

"Con mi mamá tuve cosas, pero jamás le falté el respeto. Por eso de muy chica me tuve que ir de mi casa. Pero nunca le falté el respeto… Cada casa es un mundo, pero a mí no me gusta", finalizó Romina, desaprobando cómo La Tora le habla a su madre.

