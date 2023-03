Romina Urigh reveló que Caramelo no vive con ella y explicó dónde está el cachorro

El domingo, luego de que le público decidiera por la mayoría de los votos que Romina dejara la casa de Gran Hermano 2022, la exdiputada salió por la puerta grande aunque no lo hizo sola, ya que llevaba a upa a Caramelo, uno de los cachorritos que entraron en febrero.

Los perritos fueron elegidos por la producción con el objeto de crear conciencia de adopción por sobre la compra de animales de criaderos, que tantas historias tristes han generado en los últimos meses tras los allanamientos que se hicieron a emprendimientos clandestinos.

En El debate de Gran Hermano, Santiago del Moro, sus panelistas y el resto de los participantes eliminados cuestionaron a Romina por varios temas que quedaron pendientes en estos cinco meses de aislamiento, entre ellos el haberse llevado a Caramelo, dejando sola a Morita, que lloró toda la noche.

ROMINA UHRIG REVELÓ QUÉ PASÓ CON CARAMELO TRAS SU SALIDA DE LA CASA DE GRAN HERMANO

Pero, para sorpresa de todos los presentes, Romina contó que Caramelo no se fue con ella a su casa como todos pensaban, ya que, tras el ingreso de los perritos a la casa, tanto ella como Marcos aseguraron que los iban a adoptar.

“Cuando fui a placa con Camila Lattanzio le pregunté a la producción si me lo podía llevar y me dijeron que no. Pero en esta última, sí. Yo si sabía que se iba a ir con veterinario ni lo sacaba”, explicó, mientras Santiago del Moro recordaba la indignación que se desató en las redes sociales.

“Lo tiene el veterinario y van a hacer una adopción responsable con ella. Los dos perritos entraron a la casa para ser adoptados. Obviamente que podía ser juntos, o no”, explicó Romina, que aún conserva la esperanza de que le den en adopción a Caramelo, aunque el veterinario tuvo sus reparos la semana pasada al ver como lo trataba la hija menor de la exdiputada. “No es un juguete”, remarcó el profesional.