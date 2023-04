Romina Uhrig sorprendió con su radical cambio de look: "Creí que era Wanda Nara"

Romina Uhrig quedó cuarta en la clasificación de Gran Hermano 2022, ya que se convirtió en la última eliminada por el voto negativo del público, aunque eso no le restó fama ni mucho menos ya que cada paso queda genera tendencia en las redes sociales.

Una buena muestra de esto es el radical cambio de look al que se sometió en las capaces manos de Kennys Palacios, el asistente personal de Wanda Nara. Romina compartió en sus redes sociales el resultado final, y luego también mostró un video.

El nuevo look de Romina llamó mucho la atención en las redes sociales y generó muchísimos comentarios positivos sobre el flequillo. “Pensé que era Wanda. Le queda re lindo”, escribió Estefi Berardi en una captura que compartió en sus redes.

¿ROMINA UHRIG ESTÁ EN UN ROMANCE CON L-GANTE?

En las últimas horas trascendió la versión de que Romina Uhrig está en una relación con L-Gante, y por eso un cronista de Socios del espectáculo encontró a la exdiputada en la calle y le preguntó sobre este rumor insistente.

“Nos juntamos, pero no estoy con L-Gante. Es un amigo, un compañero”, reveló la ex Gran Hermano 2022, que de todas formas confirmó que está de nuevo en pareja con el ex intendente de Moreno Walter Festa.

Además, el cronista le preguntó por qué creía que L-Gante borró la story en la que ambos se mostraron en las redes. “No, no tengo idea. No sé qué pasó... Con L-Gante nos reunimos, tuvimos que charlar de trabajo”, cerró Romina.