Romina Uhrig dio crudos detalles del abuso que sufrió de chiquita por parte del marido de su mamá

La infancia de Romina Uhrig tuvo algunos momentos muy traumáticos, como los abusos sexuales de parte de su madre con tan solo ocho años, y cuando encontró a su mamá encerrada en el baño a punto de quitarse la vida.

Primero, la ex Gran Hermano 2022 relató el abuso: "Fue el marido de mi mamá, cuando yo tenía ocho años. Fue verbalmente. No hubo nada que sea carnal, pero sí hacía cosas delante de mí, como masturbarse".

Luego, Uhrig detalló en A la Barbarossa que lo que solía hacer la expareja de su madre era: "Tocarme, o decirme cosas".

"Me costó un montón contarlo. Yo sigo con tratamiento psicológico. Mi mamá no me creía, pero no estaba bien", continuó.

Ahí, explicitó: "Esto se lo conté a mi abuela, no se lo quería contar a mi mamá. Fuimos con mi abuela y mi tío, que le pegó a la pareja de mi madre".

"Yo quedé con mi mamá y él en la casa. Obvio que él se enojó conmigo, y ella estaba enferma", cerró Romina Uhrig.

EL DRAMA DE LA MADRE DE ROMIMA UHRIG

Por otra parte, Romina Uhrig comprendió la pasividad de su madre frente a las gravísimas actitudes que su pareja tenía con su hija.

"La pareja le hacía tan mal que a la cabeza que tenía que mirar hacia abajo, no podía tener amigas, no nos dejaba salir de la casa a nosotras", enfatizó.

Entonces, recordó con dolor cuando entró al baño a rescatar a su mamá, que se había encerrado en el baño con una soga: "Ella estaba a punto de suicidarse".