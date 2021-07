A Romina Richi le quedó abierto el micrófono en La Academia y el jurado escuchó cuando los criticaba con fuerza: "Dijo que votamos todo al revés"

Romina Richi se despidió de La Academia de ShowMatch (eltrece) tras enfrentarse en el duelo con Mario Guerci. Y aunque a aire expresó palabras de agradecimiento, Ángel de Brito contó que no fue todo color de rosas en su salida del certamen.

A través de sus stories de Instagram, el jurado reveló que Romina sufrió un tremendo percance. "Le quedó el micrófono abierto y escuchábamos cómo criticaba al jurado", dijo. Entonces, le preguntó a Hernán Piquín si él también había protagonizado el incómodo momento.

"Hubo como interferencia en nuestros auriculares. Había una voz infiltrada...", dijo. Acto seguido, Ángel se despidió revelando algo de lo que habría dicho Romina contra el jurado.

Más sobre este tema Picantes tweets de Ángel de Brito durante la última performance de Romina Richi en La Academia: "Volvieron las cámaras ocultas" Romina Richi es el nueva eliminada de La Academia tras ser vencida por Mario Guerci: "Me voy súper feliz, la pasé muy bien"

"Le quedó abierto el micrófono. ¿Escuchaste lo que dijo? Lo más light que dijo fue 'el jurado no me quiere, vota todo al revés. Me van a a mandar a mí, era obvio''", cerró.

¡Ups!