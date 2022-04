Romina Richi compartió fotos de sus apasionadas vacaciones con su novio en Miami: "Gracias, mi amor"

A semanas de haber enfrentado los rumores de romance con Martín Bossi, Romina Richi presentó a su nuevo novio, Tomás Gabrich.

"La vida me sorprendió. No estaba en mis planes. Hay que dejar también, ¿no? Venía de estar un tiempo bastante sola y sucedió. Me enamoré. Es un amor", había expresado la actriz sobre su pareja en diálogo con Cortá por Lozano (Telefe).

Tras sus cariñosas declaraciones, Romi viajó a Miami, Estados Unidos, junto a Tomi y compartió el álbum de fotos que ilustra los momentos más apasionados y divertidos de sus vacaciones juntos.

LAS FOTOS DE ROMINA RICHI Y SU NOVIO EN MIAMI

"Pequeño resumen de nuestras vacaciones. Gracias mi amor. Te amo", le dedicó Romina a Tomás al pie de las fotos que los muestran juntos en la playa, disfrutando de su hotel y paseando por las calles de Florida.