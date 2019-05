El debut del Súper Bailando en la pantalla de eltrece tuvo su primera polémica cuando Flavio Mendoza le dio su devolución como jurado del BAR a Fede Bal y Lourdes Sánchez.

“Me parece que el problema acá lo tiene el caballero. Creo que está 10 kilos arriba. Por ahí, cuando uno está fuera de training, cuesta mucho más. Más que excedido es como que uno se deja y volver es difícil”, aseguró Flavio, despertando muchas críticas e incluso un fuerte cruce en vivo con Marcelo Polino.

Fede, por su parte, intentó alejarse de la polémica: “Lo tomé bien, no sé si tengo que bajar diez, me parece que es mucho. Para estar tallado como él tengo que hacer una vida que no hago. Yo me dedico a hacer un asadito, no sé si él hace un asado. Somos dos personas distintas”.

Entre quienes se mostraron sorprendidos por las declaraciones de Flavio se encuentra Romina Pereiro, quien es nutricionista.

A través de Instagram Stories, la flamante esposa de Jorge Rial aseguró: “Si una persona tiene o no sobrepeso se determina calculando su IMC (Índice de masa corporal) más una evaluación clínica”.

Y luego opinó: “Pero pienso... ¿Se está sugiriendo que una persona con un 'supuesto sobrepeso' no puede bailar bien o debe ser reemplazado? Ojo con las estigmatizaciones”, y agregó el emoji de una cara triste junto a su reflexión.

