Romina Pereiro compartió una llamativa frase en medio del escándalo de Morena Rial con su papá

En medio del escándalo que se desató después de que Morena Rial lanzara tremendas declaraciones contra su papá, Jorge, en las que también apuntó contra varias de sus exparejas (entre ellas, a su exesposa Romina Pereiro), la nutricionista dio que hablar con un llamativo posteo que subió a las redes.

“’El éxito es eso que te pasa después de un montón de piñas’, dijo Charly García”, escribió Romina en su cuenta personal de Instagram junto a varias imágenes de una producción de fotos que la tuvo como protagonista.

Días atrás, Morena había disparado contra Pereiro al ser indagada por la actitud del conductor cuando salió del psiquiátrico donde estuvo internada: “Mi papá estaba en Disney con su hermosa familia que se le rompió. Estaba con Rominita, las hijas y Rocío”, había dicho en LAM, en referencia a las nenas que la panelista de Ariel en su salsa tuvo de una relación anterior, y su hermana.

“Me encanta. Yo dije de entrada lo que iba a pasar y a mí todos me trataron de loca. Las calladitas son las peores. Las mosquitas muertas son las peores”, cerró la joven, picante.

ROMINA PEREIRO, A CORAZÓN ABIERTO, SOBRE SU PRESENTE SENTIMENTAL TRAS LA SEPARACIÓN DE JORGE RIAL

Luego de la fuerte exposición que tuvo después de que todos los medios se hicieran eco de su separación de Jorge Rial, Romina Pereiro recordó lo difícil que fue atravesar ese duro momento personal.

“La pasé mal con el tema de la exposición por la separación. Siempre con los pies en el suelo y entendiendo que Jorge es una persona re contra pública, conocida y era lógico que pasara, pero igual a mí me pesaba mucho. Me molestaba que no se decían las cosas como eran, se exageraba, se mentía y se sumaba”, comenzó diciendo la nutricionista en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radal que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Vos no podés salir a responder y explicar todo porque es peor. Se inventaban tantas cosas que me agotó. Con el tiempo entendí que la tele es un juego, la vida no pasa por ahí, por lo que dicen en la tele. Es aguantar un rato y pasa, como todo pasa. Es parte del show y pasa. Hay cosas más importantes y yo me hacía demasiado problema por eso”, agregó, sincera.

Por otro lado, Romina analizó aquella etapa en la que estuvo en boca de todos : “que hay que transitarla”.

“Creo que tuve un duelo sano de refugiarme en mi familia, en mis amigas, en mis amigos, en mis hijas, en mi trabajo y de refugiarme en gente que me ayudó , me ayuda y me contiene. Me parece que eso fue lo que me permitió transitarlo.”, cerró la nutricionista, a corazón abierto.