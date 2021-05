Romina Malaspina reveló que se hizo tatuaje y después se arrepintió: “Me hice el nombre de mi primer novio”

Romina Malaspina contó que se hizo un tatuaje que después debió taparse porque se arrepintió. La ex conductora reveló que se tatuó el nombre de su primer amor a pesar de saber que no sería para siempre. “Era de mi primer novio, sabía que no iba a ser para siempre. Ahora tengo dos rosas”, dijo en Pampita Online.

Fascinada con el tema y los diseños, Carolina "Pampita" Ardohain indagó más en el tema: “¿Así y todo te lo hiciste?”, a lo que la modelo respondió: “Es que él se había hecho uno enorme, el mío era sutil, chiquitito y dije bueno, obviamente que no va a ser mi último amor, me lo voy a tapar en cualquier momento así que me lo hice chico”.

"Era de mi primer novio, sabía que no iba a ser para siempre". G-plus

En el mano a mano con Pampita y su panel, Malaspina habló de todo y no escatimó en hablar de su hombre ideal: “Ay, qué difícil. Bueno, te podría decir Rodrigo Guirao Díaz. ¡Es divino! En lo que es físicamente, es bello. Me da igual si es rubio o morocho. Me fijo mucho más en la personalidad, después lo demás es secundario”.

Más sobre este tema Fuerte frase de Romina Malaspina tras las chicanas por su renuncia al noticiero: "Nunca me metí en quilombos"

En este entretenido intercambio, la pareja de Roberto García Moritán le consultó acerca del comentado look que utilizó para una de sus salidas al aire en el noticiero de Canal 26 y Romina admitió: “Fue un error de vestuario. Yo lo vi en el espejo de casa y estaba divino, no se veía nada, igual tenía algo abajo, pero sí no lo podíamos creer”.