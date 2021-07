Romina Malaspina aseguró que quiere ser parte de MasterChef Celebrity 3: "Me gustan las recetas fitness"

Con el objetivo de enfocarse en su carrera de cantante, Romina Malaspina se alejó de la conducción del noticiero del que estaba al frente en Canal 26. Sin embargo, no dará definitivamente un paso al costado de la TV. De hecho, tiene muchísmas ganas de formar parte de la tercera temporada de MasterChef Celebrity (Telefe).

"No voy a dejar la TV. Me gustaría mucho entrar a MasterChef, pero ya hice tres realities y no sé si eso podría dilatar más lo que quiero hacer en la música", aseguró en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Además, reveló qué podría aportar en lo que respecta a lo culinario. ¿Qué sabe hacer? "Aprendí mucho a hacer recetas fitness, dulces y saladas", contó, entusiasmada.

Y se despidió revelando que a veces miraba algún que otro capítulo de las temporadas anteriores. "No lo seguí mucho, pero me moría de risa con Alex Cannigia y antes con Vicky Xipolitakis. Los realities son descanso mental", cerró.

¿La convocarán?