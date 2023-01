Romina de Gran Hermano 2022 fue la primera en abandonar el desafío del auto

Este martes comenzó el promocionadísimo desafío del auto en Gran Hermano 2022 en el que los participantes tienen que permanecer de pie la mayor cantidad de tiempo de pie para ganar el vehículo. Romina fue la primera en quedar fuera de juego.

La Dipu aguantó más de 6 horas de pie, pero el dolor en las piernas y las ganas de ir al baño hicieron que se dé por vencida. “Es insoportable. No se puede. No me daban más las piernas. Me explotaban”, aseguró, ya en la habitación tendida sobre la cama.

“Se me está hinchando toda la vena. No me voy a hacer mierda. Los chicos están muy cansados. Además hace mucho calor", contó, con las piernas sobre la pared mientras Camila le frotaba crema. Hasta ese momento Nacho, Alfa, Thiago, Marcos, Julieta y Maxi seguían en competencia.

LA DURA ADVERTENCIA DE GRAN HERMANO A ROMINA, LA TORA Y JULIETA POR COMPLOTAR EN EL BAÑO

Tras la salida de Coti, Gran Hermano 2022 se convirtió en una batalla campal en la que la formación de alianzas está a la orden del día. Y pese a que el complot está prohibido, Julieta, La Tora y Romina fueron descubiertas por la producción intentando una nueva modalidad. En las redes sociales comenzó a divulgarse un video en el que se ve a las tres participantes ingresando al sector de las duchas al mismo tiempo y quitándose la ropa, incluyendo sus micrófonos, con lo cual no se podría oír lo que dijeran desde ese momento.

Ante la inminencia de un complot, Gran Hermano dio la advertencia para que por lo menos dos de ellas salieran de las duchas ya que está prohibido que se bañen en grupo, pero ninguna hizo caso, por lo que la producción le pidió a Camila que les avise y comenzó con una cuenta regresiva.

La participante, que estaba en los lavatorios, se acercó a la puerta, pero Marcos se le adelantó: “No se pueden duchar en grupo. Las están caga… a pedos”, les advirtió. Pero como las tres participantes se negaron a salir, Gran Hermano reiteró la advertencia. “Bien, voy a empezar a redactar algo. Permiso”, se escuchó decir a Gran Hermano, que comenzó a hacer una nueva cuenta regresiva. “¡Chicas, es motivo de sanción! ¡Salgam, salgan, salgan!”, les gritó Daniela desde la puerta. “Estoy redactando en este mismo instante”, dijo Gran Hermano justo en el mismo momento en el que La Tora salía del baño, aunque no hubo noticias de Romina. “No hablen porque puede ser complot. No hablen”, les advirtió Daniela.