Romina Gaetani recordó el rumor de romance con Luciano Castro cuando estaba en pareja con Sabrina Rojas: "Le dejé dos mensajes y él nunca me respondió"

En una imperdible entrevista que le hicieron a Romina Gaetani en LAM donde repasó sus trabajos con distintos colegas y su trayectoria en el medio, la actriz recordó el escándalo que se armó en el verano de 2010 cuando la revista Paparazzi puso en tapa que estaba saliendo con Luciano Castro, cuando el galán ya había comenzado su historia de amor con Sabrina Rojas.

“Está esa cosa que siempre nos ponen a nosotras… o voy a hablar por mí. Pero muchas veces me pusieron en el lugar de ‘robamaridos’ y me he ligado varios garrones”, fue la frase con la que la invitada de la noche dio pie a su experiencia con Castro.

“Lo de Luciano fue delicado porque hubo una gran exposición. No me metería a hablar de eso hoy porque me parece que formaron una familia maravillosa. Ni Sabrina, ni yo tenemos que salir a hablar de algo. En todo caso tendría que salir a hablar con él”, agregó.

Y continuó con su relato: “En ese momento, ninguno de los dos me encaró. Pero salió esta tapa y fue un quilomb... Fue fuerte para los tres. Fue cuando grabábamos Herederos de una Venganza”.

En ese momento, ante la consulta sobre si habló con el actor en aquella época, Romina se sinceró: “Yo le he dejado dos mensajitos que nunca me contestó en su vida. Mal, Luciano. Pero bueno, estaba con otro quilomb… su mujer, su familia”.

“Si Luciano y Sabrina ya estaban saliendo o no, eso me lo dejo para mí. Porque, ¿qué pasa? Y acá hago un paréntesis aparte de Luciano. Muchas veces me pasó que te dicen que están solos. Entonces. vos vas a la casa y después te enteras que es el 'bulo' donde voy yo, vas vos y vos”, lanzó, misteriosa.

Y puntualmente ante la pregunta de Yanina Latorre sobre si “le dio o no le dio”, Gaetani prefirió mantenerlo en el ámbito de lo privado: “Nunca diría eso porque me parece que no aporta. Más que ellos ahora están bien (Luciano está de novio con Flor Vigna; mientras que Sabrina sale con el Tucu López). No suma y no importa. Con Luciano nunca más nos cruzamos”.

Por último, después de que le preguntaran si cree que Luciano –con quien dejó en claro que volvería a trabajar- no le contestó por pensar que le vendió la noticia del romance al semanario, la entrevistada cerró: “Yo soy una mujer de códigos. No voy a hablar de Luciano, pero muchos hombres creen que todos los agujeros son iguales. Yo digo ‘que cag… que no me conoció’. Sea hombre, amiga, mujer, o quien sea. Es decir ‘no entiende el tipo de madera que soy’. Si una persona puede pensar que yo podría decir algo, no me conoció nada”.