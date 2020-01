Romina Gaetani habló de la denuncia a Pablo Rago por violación : "Yo lo puedo adorar, pero hay que apoyar a la mujer"

Compartieron trabajos tanto en la pantalla chica como en la grande. Romina Gaetani siempre se llevó bárbaro con Pablo Rago. Sin embargo, cuando le preguntaron por la denuncia que Érika Basile le hizo por violación, dio su opinión y se puso del lado de la presunta víctima.

"Hay que dividir dos cosas. Puedo adorarlo como compañero y tirarle elogios. Pero a eso hay que correrlo y, si hay una denuncia, hay que escuchar y apoyar a la mujer", expresó en diálogo con Confrontados (El Nueve).

¿Si lo llamó? Aseguró que prefirió no hacerlo. Sin embargo, reconoció: "Me duele lo que pasó porque lo aprecio. Debe estar en un momento difícil, acompañado por la gente que tiene que acompañarlo".

Aunque no se comunicó con él, se enteró de que no fue a la promoción de la película que protagoniza, El robo del siglo. "Sé que no estuvo. Seguramente él decidió apartarse", agregó.

Y recordó cuando actuaba en Simona con Juan Darthés, tiempo en el que Calu Rivero lo acusó de acoso sexual. "Osó preguntarme qué haría yo en su lugar. Y le contesté que me iría de la tira. Uno puede tener la conciencia tranquila, pero si complico a compañeros, me voy hasta que se limpie y salga la verdad", sentenció.