El romántico saludo de cumpleaños de Gimena Accardi a Nico Vázquez: "Deseo que siempre conserves tu magia"

En pareja hace 12 años con Nicolás Vázquez (42), Gimena Accardi (34) no descuida los detalles y cada vez que su marido cumple años le dedica un romántico y sentido mensaje en sus redes sociales.

"Feliz cumple, luz de mis ojos. Deseo que siempre conserves tu magia. Tenerte al lado, hace el camino más fácil y hermoso. Te amo", le escribió la actriz en Instagram, junto a una foto de Nico, en la playa, al frente de un fogón.

El 27 de mayo, cuando Accardi cumplió 34 años, fue Nico quien abrió su corazón y le expresó su amor con un emotivo video, que coronó con dulces palabras: "¡Deseo que todos los días seas aún más feliz! ¡Te amo con toda mi alma!", escribió Vázquez, en su red social. El clip muestra numerosas fotos de diversos momentos de su historia de amor, musicalizados con el tema Can't Help Falling In Love, interpretado por Elvis Presley.

