Romántico mensaje del Polaco a Barby Silenzi por su 'cumplemes': "Le agradezco a Dios haberte conocido"

Se conocen desde hace muchos años pero, en ese entonces, decían que eran solo amigos. Mientras ambos vivían otras historias amorosas, seguían mostrándose compinches. Y aunque admitieron que hubo un touch and go, el Polaco y Barby Silenzi no se la jugaban por amor.

Tras las mil y una vueltas, finalmente, el cantante de cumbia y la modelo se animaron al romance. Y ni bien blanquearon públicamente su noviazgo, comenzaron a mostrarse muy enamorados ¡y fogosos! vía redes sociales.

"Siempre le agradezco a Dios haberte conocido y que seas parte de mi vida , te amo". G-plus

Feliz por esta nueva etapa en pareja, el participante del Bailando posteó una tierna foto abrazando a su novia y le obsequió amorosas palabras en una fecha muy especial. "Siempre le agradezco a Dios haberte conocido y que seas parte de mi vida, te amo. ¡Feliz cumplemes", le dedicó el Polaco a su amor junto a un montón de emojis de corazón.

Por su parte, ella compartió la misma foto y lanzó: "Mi amor".

¡Avanzan a paso firme!