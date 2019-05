El romántico gesto de Tinelli al presentar por segunda vez a Guillermina Valdes como jurado de Genios de la Argentina

A minutos de comenzar el programa, el conductor no escatimó en halagos para su mujer. Mirá el video.

Tras su debut como jurado en Genios de la Argentina, Guillermina Valdes tuvo su segunda participación en el programa que muestra talentos de todas edades alrededor del país. Y al presentarla, Marcelo Tinelli no escatimó en halagos... ¡y hasta tuvo un romántico gesto en vivo!

"Vuelve al jurado la mujer más hermosa del mundo, con eso digo todo. Hoy vuelve mi mujer, el amor de mi vida. ¡Esa es mi mujer! ¡Diosa, espectacular! Fuerte el aplauso para la señora Guillermina Valdes", anunció el conductor.

Tinelli: "Vuelve al jurado la mujer más hermosa del mundo, con eso digo todo. Hoy vuelve mi mujer, el amor de mi vida. ¡Esa es mi mujer! ¡Diosa, espectacular! Fuerte el aplauso para la señora Guillermina Valdes". G-plus

Allí, la empresaria lució un look súper sexy y bailó unos pasitos al ritmo de la música mientras enamoraba al público con su sonrisa: "Le voy a dar un beso. Ella me quiere hacer bailar a mí pero no quiero bailar", adelantó Tinelli, antes de acercarse hacia donde estaba la madre de su hijo Lorenzo, para darle un cálido beso y un sentido abrazo.

¡Cuánto amor!