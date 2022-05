Rodrigo de Paul salió al cruce de la versión de affaire con la China Suarez

Felizmente de novio con Tini Stoessel, Rodrigo de Paul negó con contundencia haber tenido un affaire con la modelo Candelaria Perrots, en Madrid, y desmintió los rumores de encuentros amorosos con la China Suárez.

La encargada de hacer pública la palabra del futbolista fue su abogada Mariana Gallego. "Se afirmó que Rodrigo habría estado en un lugar al que no concurrió y con una persona completamente desconocida para él", dijo la letrada en diálogo con Ciudad, negando la versión que vinculó a Rodrigo con Perrots.

En ese marco, Gallego también habló en LAM y negó que De Paul haya tenido un romance con la China Suárez tras separarse de Camila Homs, la madre de sus dos hijos.

"¿Rodrigo te habló de la China Suárez?", le preguntó Ángel de Brito a Mariana Gallego, quien respondió: "Ni siquiera la conoce". G-plus

"¿Rodrigo te habló de la China Suárez?", le preguntó Ángel de Brito a Mariana Gallego, luego de que descartara el encuentro del futbolista con Candelaria Perrots en Madrid. Con firmeza, la abogada respondió: "No. Ni siquiera la conoce. Y esta fue la gota que rebalsó el vaso".

"Me dijo 'ya soporté una cosa y no salí a hablar. Me parece que tengo que poner un stop porque hay alguien que está intentando generar falsedades con estas cuestiones de mi vida privada. Sobre todo, porque esto ocurrió teniendo los chicos conmigo'", trasmitió la abogada de Rodrigo de Paul en LAM.

EXPLOSIVA INFORMACIÓN DE MAITE PEÑOÑORI SOBRE CHINA SUÁREZ Y RODRIGO DE PAUL

A principio de mayo, tras la confirmación del romance de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, Maite Peñoñori aseguró en Intrusos que el futbolista tuvo, al menos, dos citas con la China Suárez.

"Rodrigo me dijo 'ya soporté una cosa y no salí a hablar. Me parece que tengo que poner un stop'", agregó la abogada. G-plus

"Me está escribiendo una persona del entorno de Rodrigo. Yo le pregunté si estuvo con la China. Y me dice 'dos veces, por lo menos, confirmado. Una, fue en Madrid, y la otra en Buenos Aires. En Buenos Aires fueron al Ombú'", contó la panelista de América, leyendo en el momento los datos que le estaban llegando.

"¿De quién es el Ombú? Es del hermano del representante de Rodrigo de Paul, que es el marido de Ailén Bechara, Agustín (Jiménez)", amplió Maite.

Concluyendo la explosiva información, la panelista agregó: "Fueron en grupo y se habrían ido solos".