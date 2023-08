Rodrigo de Paul rompió el silencio tras anunciar su separación de Tini Stoessel: "Hay mucho amor, pero hicieron mucho daño; no sé si es para siempre"

A poco de que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel anunciaran en las redes que le pusieron punto final a su noviazgo, Ángel de Brito dio a conocer el mensaje que le hizo llegar el futbolista tras indagarlo sobre su presente sentimental.

“Le escribí a Rodrigo y me contestó lo siguiente. ‘Hola Ángel, querido. Es un poco es lo que te dijo Tini. Hay mucho, mucho amor; pero hicieron mucho daño’”, reprodujo el conductor de LAM en vivo.

“’No sé si es para siempre, pero la verdad creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones, cosas que dijeron y seguir un poco cada uno por su lado’”, agregó, en palabras de De Paul, quien dejó la puerta abierta a una posible reconciliación.

“Por último, me agregó una frase que me llamó la atención y con la que cerró el mensaje. Me dijo ‘y poder empezar desde otro lugar’. Yo la veo a Tini más firme y a Rodrigo como queriendo remontar la relación”, cerró De Brito, contundente.

En medio de los rumores de crisis que ven{ian creciendo con fuerza con el correr de los días, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel confirmaron su separación a través de un comunicado que publicación en las redes.

“Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, dice el mensaje que publicó el futbolista en Twitter.

El mismo mensaje se replica en la cuenta de Tini Stoessel de la misma red social, lo que llevó a suspicacias acerca de por qué no lo comunicaron en sus cuentas de Instagram, donde se mostraron durante meses muy acaramelados, y de la posibilidad de que las mismas hayan sido hackeadas.