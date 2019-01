Rodrigo Noya, luego del furioso descargo de su exnovia en redes: "Ella se enojó porque salieron unas fotos..."

Esta semana, Rodrigo Noya se convirtió en noticia y no por la temporada teatral que está haciendo en Mar del Plata, sino por los explosivos mensajes que publicó su exnovia y madre de su hijo, Sofía Sorrenti.

En su descargo, la joven manifestó que ellos le habían dado una nueva oportunidad a la pareja y dejó entrever que los rumores de infidelidad detonaron el vínculo.

Consultado por el furioso descargo de Sofía, el actor aseguró en Los Ángeles de la Mañana: "No le hice nada. Lo único que rescato es que vinimos a fortalecer el vínculo. Eso sí es real. Nosotros no estábamos juntos cuando vinimos a Mar del Plata, pero nos pusimos de acuerdo en venir porque teneos un nene de un año y medio. Dijimos 'vamos a pasar las fiestas juntos'. Eran las primeras fiestas de Bauti. La idea era ver si en ese transcurso se podía reconstruir algo familiarmente porque nos llevábamos a los tirones. Somos muy impulsivos los dos".

"¿Sos muy infiel?", le retrucó Ángel de Brito. Y Noya lo negó y expuso uno de los hechos que molestaron a su ex: "No, no... Ella se enojó porque salieron unas fotos con Martina (Scigliano), que la conozco hace cuatro años. Nosotros tenemos buena onda, salimos a bailar, y por ahí ella sospecha algo. No salía (a bailar) con Sofía porque la relación está terminada, estaba ya terminada".