Rodrigo Lussich, re picante contra Calu y Marou Rivero: "Dignity y Afanity, las hermanitas macana"

Esta semana Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hicieron explotar una “bomba” en Intrusos con una versión que señalaba que Marou, la hermana de Calu Rivero, había sido descubierta por los empleados de un supermercado chino sustrayendo una botella de licor. Tanto la socióloga como la actriz realizaron duros posteos en sus redes sociales dirigidos a los conductores del ciclo, y por eso uno de ellos la rebautizó como “Dignity y Afanity, las hermanitas macana”, en referencia a los recordados personajes de Los autos locos.

“Me encontré a Ricardo Darín en el (supermercado) chino, pero no era el de la hermana de Calu Rivero, era otro. No era el supermercado de Dignity y Afanity, las hermanitas macana, era otro súper”, dijo Lussich mientras contaba una anécdota con el reconocido actor. Las palabras de Lussich no fueron las únicas referida al tema ya que Adrián Pallares se había referido a Calu como una “desagradecida”, al recordar el lugar que se le dio en el ciclo de América para que hable sobre su recordado conflicto con Juan Darthés.

“Me invadió la bronca que enseguida se transformó en impotencia. En ese momento, supe que hacer como si nada era sostener la impunidad con la que un conductor de TV puede mentir mientras sus compañeros de programa sostienen el show", escribió Marou Rivero en sus redes sociales cuando se enteró del supuesto escándalo, y recibió el apoyo de su hermana. “Tu sensibilidad, espontaneidad y amorosidad no debe cambiar por un grupo de personas que solo quieren hacer el mal, confundir y distraer. Así que, con esa misma sensibilidad y amorosidad pero con firmeza, hay que frenarlos”, le escribió Calu, en referencia al panel de Intrusos.