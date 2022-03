Rodrigo Lussich se quebró al aire tras el fuerte cruce con Jorge Rial: "Fue extorsivo; lo hizo por maldad"

Rodrigo Lussich se quebró en el programa radial Por si las moscas al opinar de las críticas que recibió, junto a su compañero Adrián Pallares, de Jorge Rial, el mismo día que debutaron con Socios del espectáculo (lunes a viernes, 11 horas, por eltrece).

"Esta semana mi compañero fue víctima de una extorsión en un medio de comunicación. Eso es lo que no va más", comenzó diciendo Lussich, exponiendo el accionar de Rial, quien apuntó contra sus colegas por abordar su separación de Romina Pereiro y afirmó que contaría cosas de la vida de Adrián.

"Lo que hizo Jorge Rial en su programa de radio fue un hecho extorsivo. Yo no estoy de acuerdo con la política de la cancelación, pero lo que sucedió fue gravísimo e imperdonable", sentenció Rodrigo.

RODRIGO LUSSICH AFIRMÓ QUE EL ENFRENTAMIENTO CON RIAL LO MOVILIZÓ

"Lo que pasó fue muy doloroso. Con él tenía una muy buena relación... No esperaba semejante ataque artero, dolorosísimo, que no tiene lugar bajo ningún punto de vista", continuó diciendo el conductor de Socios del espectáculo.

"Fue premeditado. No había un motivo para semejante reacción. No lo habría de ninguna manera. Había una intención de opacar nuestro debut. Me quiebro un poco porque me tiene muy movilizado", señaló Lussich, al borde del llanto.

RODRIGO LUSSICH SALIÓ CON TODO AL CRUCE DE JORGE RIAL

"(Lo de Rial) fue durante el aire. No esperó que saliéramos del aire para hacer semejante maldad. Acabábamos de debutar. A Adrián le llega un mensaje a su teléfono… Mi amigo empezó a transpirar, no por la credibilidad de lo que se estaba diciendo, por la traición”, aseguró.

"Se planteó una situación en la que tuvimos que juntar mucha fuerza para salir adelante. Pero en simultaneo, pasó semejante hijatutez. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? ¿Por qué esa maldad? No tengo otra opción de pensar que fue premeditado. Lo quería hacer por malo… Nosotros no estábamos contando nada que no se supiera”, concluyó Rodrigo.