Rodrigo Lussich, a pura ironía sobre el monólogo de Shakespeare de Romina Richi en La Academia: "¡Al jurado no lo enfocaban porque se fueron!"

Este miércoles, Romina Richi quedó sentenciada al duelo en La Academia de ShowMatch y dejó perplejos a los jueces con una versión libre de Shakespeare que recitó montada en los hombros de Juan Manuel Palao. En Intrusos analizaron la extraña performance de la ex de Fito Páez y Rodrigo Lussich alcanzó un nuevo pico de ironía al afirmar que el jurado no aparecía en las imágenes porque se había retirado del estudio.

“¿Todavía no empezó? ¡Que larga la introducción! Esto no es humor, es drama… ¡es humor negro! ¡Al jurado no lo enfocan porque el jurado se fue!”, exclamó Lussich mientras de fondo seguían emitiendo el monólogo de Richi. “¿Qué fue esto? Seguramente en el ámbito del ‘off’ o del teatro comercial o donde quieras tiene un sentido: vos pagás una entrada para ver una actriz que te hace esto y decís ‘La quiero a la Richi, me parece buena actriz’ pero Tinelli le decía que estaban en el aire y ella estaba enardecida”, agregó el conductor.

“¿Alguien testeó esto antes? ¿Qué pasó acá? ¡Un horror, Romina! Hacete algo más piola, bailate una cumbia”, le aconsejó Adrián Pallares. “Pero además, Romina Richi fue a bailar, está divina, tiene un cuerpazo”, agregó Rodrigo Lussich sobre el monólogo basado en Shakespeare de Romina Richi que la dejó fuera de La Academia.