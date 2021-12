Rodrigo Lussich, letal con la China Suárez tras ver su entrevista: "Habla de sororidad y estaba con un señor que tenía esposa"

Rodrigo Lussich miró a cámara y arremetió sin filtro contra la China Suázez tras ver la entrevista íntima que le dio a Alejandro Fantino, tras el escándalo con Wanda Nara por su affaire con Mauro Icardi.

"¡Psicópata! Para qué da una nota, cobra un montón de guita y después no dice nada. Encima, vanagloriarse, regodearse, en el soy canchera y me la banco. Regodearse en el no te cuento nada", comenzó diciendo el conductor de Intrusos, disconforme con el descargo de la actriz.

"La verdad, China Suárez, no dijiste nada. Y decir 'yo lo arreglé en privado'. El reportaje no sirvió para nada", agregó, enojadísimo.

"¡Psicópata! Para qué da una nota, cobra un montón de guita y después no dice nada". G-plus

RODRIGO LUSSICH APUNTÓ CONTRA LAS REFLEXIONES SOBRE EL FEMINISMO Y LA VIDA DE CHINA SUÁREZ

Molesto por no haber encontrado el contendido "vendido" por China Suárez y Alejandro Fantino, quienes dejaron entrever que la actriz se pronunciaría sin rodeos sobre el WandaGate, Lussich se manifestó indignado.

"Que haga un programa de autoayuda en el canal de la Ciudad y que ahí cuente lo que ella quiere sobre el feminismo. Porque ayer lo que queríamos saber era si a Mauro le había funcionado o no el amigo. Esa es la expectativa de esa nota que nunca sucedió", señaló el periodista, con vehemencia.

"Ella habla de sororidad y estaba con un señor que tenía una esposa. No fue muy sororo el hecho. No es que no lo sabía". G-plus

"Si fuiste a buscar el durazno, bancate la pelusa", enfatizó Rodrigo.

“Para mí, lo mismo que se había fumado para estar con Mauro, se lo fumó ayer para la nota. La verdad, esa nota era una nube de cannabis. No hubo nada. ¿Reflexiones sobre la vida de la China Suárez? Qué me importa a mí saber qué opina de la China Suárez", agregó, picante.

Más sobre este tema Las 10 frases más explosivas de China Suárez y el escándalo con Icardi y Wanda: "Me puedo poner muy mala"

"Ella habla de sororidad y estaba con un señor que tenía una esposa. No fue muy sororo el hecho. No es que no lo sabía", concluyó Rodrigo Lussich, letal con la China Suárez.