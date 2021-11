Rodrigo Lussich disparó sin filtro contra Mauro Icardi por sus posteos sobre Wanda Nara: "Es muy primitivo"

El comportamiento virtual de Mauro Icardi sobre sus idas y vueltas matrimoniales con Wanda Nara, tras su coqueteo con China Suárez, hicieron que Rodrigo Lussich blanqueé en TV que le tomó bronca al futbolista del PSG.

"Desde el minuto cero, Wanda Nara y Mauro Icardi están contando dos historias diferentes. Wanda está contando la historia de la separada. Mauro, el del reconciliado", comenzó diciendo el conductor de El Show de los escandalones.

"Para él esto todo divino y para ella todo espantoso. Wanda descubrió el cuerno presencial con la China Suárez", agregó Rodrigo, sosteniendo la infidelidad.

"El odio que le tomé a Icardi no tiene nombre. Es muy primitivo, muy básico. Es cavernícola. Falta que ponga mi 'jermu', en vez de mi mujer". G-plus

Acto seguido, Lussich se despachó sin filtro contra Mauro: "Icardi abrió de nuevo su cuenta y empezó a subir imágenes de familia".

"Esa boina me da a sucio. El odio que le tomé a Icardi no tiene nombre. Me da bronca que sea tan primitivo", sentenció.

"Ya ni siquiera el cuerno me da bronca. Pero es muy básico. Es cavernícola. Falta que ponga mi 'jermu', en vez de mi mujer", concluyó Lussich, picantísimo con Mauro Icardi.

Más sobre este tema Yanina Latorre contó cómo fue su escandalosa pelea con China Suárez por teléfono: "Es una atrevida; le dije que era una mocosa impertinente"

EL ESPECIAL REGALO QUE MAURO ICARDI LE HABRÍA HECHO A CHINA SUÁREZ

En comunicación directa con Wanda Nara, Yanina Latorre no solo anunció en LAM que la empresaria está separada de Mauro Icardi, sino que el futbolista le habría regalado a China Suárez su camiseta del PSG.

La panelista de LAM contó que Wanda recibió un mail en el que le detallaron que la expareja de Benjamín Vicuña habría viajado a Paris a ver a Icardi cuando ella había volado a Italia junto a su hermana, Zaira Nara.

"La China fue sola a París. El pasaje se lo sacó ella. Él ya estaba concentrado en la cancha y cuando terminó fue al hotel. Ella le pidió una camiseta rosa del PSG", contó Yanina en LAM.