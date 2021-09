Rodrigo Lussich, a corazón abierto sobre su difícil infancia con padres separados: “Perdí la concepción de familia a los 4 años”

Rodrigo Lussich habló del gran golpe que le significó en su infancia la separación de sus padres cuando tan solo tenía cuatro años. En Podemos Hablar, el periodista abrió su corazón y dio detalles de la vida complicada que tuvieron luego de que su papá y su mamá tomaran la decisión de romper el lazo familiar.

“Perdí la concepción de familia a los cuatro años porque mis padres se separaron siendo yo muy chico. A partir de ahí viví una vida muy nómade en comunidades, yo siento que mis viejos hicieron lo que pudieron porque ellos eran chicos y era una etapa muy complicada con dictaduras en Uruguay”, expresó el conductor de Intrusos.

Luego, Lussich relató cómo se sintió cuando su mamá se fue por un tiempo tras separarse de su padre: “Tengo siete hermanos en total porque ellos tuvieron hijos después con otras parejas. Mi mamá es una mujer que se ha sacrificado e hizo lo que pudo, ella se fue y yo me quedé con papá pero yo no siento que me haya abandonado, si la llevé a terapia fue para entender y perdonar”.