Rodrigo Lussich contó las duras consecuencias de su caída al aire de Intrusos: "Vino una ambulancia a mi casa"

El tropezón que Rodrigo Lussich (49) se dio el jueves en vivo cuando bailaba con Paula Varela no solo le dolió en el momento, sino que a la noche le dolió tanto que debió pedir asistencia médica a domicilio. "Terminé con una inyección, vino una ambulancia a mi casa", explicó el conductor de Intrusos.

"Estaba con una contractura de cuello de hace un tiempo, que la iba llevando, ya muy leve. Pero tenía torticolis. Y cuando me caí, para no golpearme la cabeza contra el piso, por acto reflejo tensé el cuello. Ahí me dio un latigazo fuerte en la contractura. Pero nos pusimos a bailar y seguimos", continuó Lussich.

Al final, Rodrigo Lussich explicó: "Pero eso después se enfrió. Anoche, otra que Tusam. Estaba duro, duro, duro. Terminé con una inyección, vino una ambulancia a mi casa. Fue larga la noche".

Más sobre este tema La tremenda caída de Rodrigo Lussich en pleno Intrusos mientras bailaba con Paula Varela: "Iba a pasar chicos"

EL MAL MOMENTO DE RODRIGO LUSSICH EN SU CENA DE CUMPLEAÑOS

El jueves por la noche Rodrigo Lussich y Adrián Pallares habían salido a cenar por Palermo junto a Paula Varela, Marcela Baños, Karina Iavícoli y Virginia Gallardo.

Entonces, Rodrigo aseguró: "Yo estaba bastante bien dentro de todo y cuando estornudé -¡muy vieja!- vi las estrellas. Después quedé totalmente duro, casi irrecuperable. Hasta que tuvo que venir la ambulancia a casa, y estoy, no digo como nuevo, pero bastante entero".

En medio de esa velada, en que se cruzó a Gustavo Bermúdez, y contó: "Salgo muy tiradito, saludo a Gustavo de lejos. Después vino una familia muy linda a pedirme una foto, también estaba muy tiradito, y el nene me dijo 'que te mejores Rodrigo'. Y me subo al auto de Pallares, ¿y pueden creer que calculo mal y me dio la cabeza contra la puerta?".