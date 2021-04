Rodrigo Lussich confesó qué pasó con el infame "chat paralelo" de Intrusos: "Hay uno oficial nuevo, pero ese está"

Luego del escándalo que generó los rumores sobre la creación de un grupo paralelo de WhatsApp sin Jorge Rial cuando aún estaba al mando de la conducción de Intrusos, Rodrigo Lussich volvió a tocar el tema en El Show de los Escandalones.

Todo comenzó cuando Daniel Ambrosino recordó que Mariana Calabró iba a ser la madrina de Guido Süller en su boda con Tomasito. Allí, luego del mano a mano que mantuvo con el mediático, el periodista retomó el tema y dio que hablar con sus declaraciones.

Así fue el ida y vuelta de Lussich con Ambrosino:

Lussich: -Che, me quedé con el tema del madrinazgo. ¿Con qué necesidad, Dani? Cómo sos, porque no tenía ni la más p… idea de esa historia. De verdad lo digo. Yo me mando cag…, pero siempre desde la verdad

Ambrosino: -Fue un debate en el chat oficial de Intrusos.

L: -¿O en el paralelo?

A: -No, el paralelo no existía todavía.

L: -Ahora tampoco está porque… No, ¡el paralelo está! Ahora hay uno oficial que es nuevo, pero el otro está.