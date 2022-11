Rodrigo Lussich admitió que desaprovecha su soltería: "Podría picotear más, pero me da fiaca"

Todas las mañanas Rodrigo Lussich (49) habla sobre la vida de los famosos en Socios del Espectáculo, pero pocas veces se pone en el rol de entrevistado para contar de su propia historia personal y lo hizo ante Ciudad.

Siempre histriónico, con la sonrisa lista y un remate gracioso a mano, el periodista se sinceró en la gala de Los Más Clickeados 2022 sobre las claves para que lo "confundan con el hijo de Adrián Pallares", del duelo después de separarse de Juan Pablo Kildoff tras tres años de relación, y cómo vive su soltería.

-¿Tenés algún truco estético para mantenerte impoluto?

-Soy cero metrosexual. Entreno lo que puedo, menos de lo que debería. No me cuido mucho ni con la cara ni con el cuerpo. No es un buen consejo, pero tampoco le doy mucha bola. Laburo mucho, hago todo lo que puedo y es genética, voy a cumplir 50 años y lo llevo con dignidad. Me gustaría sí cuando cumpla los 60 estar igual, pero no creo, se me va a venir la cara abajo, seguro.

-¿Cómo estás a nivel sentimental?

-Mi corazón está seco. Solo, solísimo. Vengo de una relación larga con bastante compromiso en el medio. Así que estoy en un momento de duelo, transitando tranquilo. Juego con mi soltería porque es parte del código también. Al aire juego todo lo que quieran, pero la procesión va por dentro. Es parte del laburo. Después, estoy solo, tranquilo.

-¿Picoteás? ¿O sos un novio célibe?

-Picoteo, pero no como podría. Podría picotear más. He tenido mejores épocas. Pero me da bastante fiaca.

-¿El picoteo viene de Instagram, cara a cara, boliches…?

-Boliches no, ya lo dejé antes que me dejara a mí. Porque ya estoy grande, quedo medio patético. Cuando era chico, iba a los boliches y veía a los tipos más grandes me daba cosa… Pero como uno tiene esta cara de pendex… Pasa que ya estoy grande para los boliches. No llego a esperar a la hora de ir ni todo. Encaro por Instagram, aplicaciones de citas, tinder, Hapnn y esas. Pero de ahí a que después pase algo… Mucha cosita de charla y queda ahí. En general queda ahí porque me da fiaca en general.

-¿Buscás vos? ¿O te buscan?

-Yo no tengo problemas en encarar, me muevo con mucha naturalidad. Uno no está en ningún lado que lo ponga en un sitio de marcar distancia con la gente. Yo me siento parte del paisaje.

RODRIGO LUSSICH FESTEJÓ EL PREMIO A LOS MÁS CLICKEADOS 2022

Feliz con su premio a Los Más Clickeados 2022, Rodrigo Lussich bromeó con que lo consiguió "a puro título escandaloso y siempre diciendo alguna barbaridad" e ironizó: "Uno logra ser el más clickeado en base a muchos enemigos".

Y satisfecho por su presente en Socios del Espectáculo, el conductor anticipó qué hará en la temporada de verano: "Anita Martínez hace un unipersonal y yo después vengo con el Show de Los Talentos de San Pedro".

"Yo soy un tipo medio parco para trabajar. Fuera del aire soy distinto a cómo me ven, no es que ando a los saltos por la escalera. Pero la onda siempre es buena", reconoció sobre las dos facetas de su personalidad.

"Miro todo yo, soy muy enfermo del laburo. Estoy todo el día conectado, mirando, viendo redes. Trato de que no se me escape nada ni dejar de enterarme de nada. Inclusive temas de los que nosotros no hablamos, pero igual estoy tratando de estar siempre empapado de todo, y Ciudad es súper señal y medio de consulta. El problema es cuando me miro y digo 'qué dije…' Alguna barbaridad", cerró Rodrigo Lussich.