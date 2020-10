Rodrigo Lussich y ¿un palito para Ángel de Brito y Laurita Fernández como conductores?: "Se nota que no está Tinelli"

La impronta de ShowMatch y del Bailando es muy fuerte en todos los programas de televisión que hicieron las productoras de Marcelo Tinelli, Ideas del sur y ahora Laflia. Y Rodrigo Lussich hablando de Cantando 2020 lanzó una filosa frase sobre las similitudes y un error muy común entre Cantando 2020 y el clásico de Marcelo… ¿con chicana para Ángel de Brito y Laurita Fernández?

“El caso de Flor Torrente es el primero del Cantando. El Cantando que todos le dicen ‘el Bailando’. No entiendo por qué pamplinas le dice todo el mundo así si no está Tinelli y se nota. Si no están otros, y se nota ¿por qué le dicen así? Bua, primera pregunta sin respuesta”, lanzó el conductor en El show de los escandalones.

Pero no fue la única crítica que Lussich hizo al Cantando. “¿Por qué carajo pusieron a Paula Trapani? Muy querida, pero no tiene nada que ver con Flor Torrente. Raro”, cuestionó la decisión de poner a la periodista, actual panelista de Hay que ver, como reemplazo en el certamen de la hija de Araceli González.

Más sobre este tema Fuerte debate por la cámara oculta a Gladys la Bomba Tucumana: "La mandan al frente para cag... la carrera"

¿El Cantando o el Bailando? Rodrigo Lussich, picante sobre la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández?