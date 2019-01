Rocío Oliva reveló los detalles de su separación de Diego Maradona: qué cosas no aceptaba el Diez

Lejos del escándalo mediático, pero con picantes gestos en las redes sociales, Rocío Oliva (28) confirmó su separación de Diego Maradona (58), tras seis años de amor.

"¿Qué no aceptaba Diego? Que termine mi carrera de futbolista en River y que estudie para ser directora técnica, algo que empecé a distancia desde Dubai". G-plus

Cada uno por su lado, la futbolista habló con la revista Gente y reveló el cómo fue el fin del vínculo afectivo: "La decisión la tomamos antes de Navidad, pero ya lo veníamos hablando. Estaba como programado, pero había que darle el corte", aseguró Rocío, quien comenzó el verano en Punta del Este, lejos del Diez y rodeada de amigas.

Anunciada la separación, Rocío contó el motivo que los terminó distanciando, al describir qué cosas no aceptaba Diego que ella concrete: "Yo quería terminar este año mi carrera de futbolista en River y estudiar para ser directora técnica, algo que empecé a distancia desde Dubai. Cuando me reciba quiero entrenar a un equipo. En definitiva, hacer algo de mi vida. La realidad es que estuve seis años con él y, si miro hacia atrás, siempre estuve parada en el mismo lugar: no hice nada más que acompañarlo. Pero Diego es así, si estás con él solo es con él y tenés que seguirlo", agregó Oliva, asegurando que la ruptura es definitiva.