Rocío Oliva, firme sobre su separación de Diego Maradona: "Ya no lo amo; no tengo más nada que hablar con él"

Durante los seis años que estuvieron juntos, Diego Maradona (58) y Rocío Oliva (28) transitaron más de una crisis y separación con escándalo. Sin embargo, la ruptura que anunciaron en diciembre sería definitiva. Al menos eso manifestó la exnovia del Diez en nota con Confrontados, el programa que conducen Carla Conte y Rodrigo Lussich en El Nueve.

"¿Te olvidaste de Diego?", le preguntó el conductor. Y Oliva fue clara y contundente en su respuesta: "De Diego no me voy a olvidar nunca, fue mi pareja durante 6 años. Pero una cosa es decir 'no me olvidé' y otra cosa es decir 'hay esperanzas para volver a estar juntos', porque no las hay en absoluto".

Sin eludir consulta alguna, Rocío le puso el pecho a una fuerte consulta: "¿No lo amás más?". Y, otra vez, sin tibieza expresó: "No, ya no". Luego, reveló cuándo dejó de tener comunicación con Maradona: "No hablo desde el momento en que me separé, desde el veintipico de diciembre. Cortar una relación es terminar todo por completo, yo no dejo las cosas a medias. Si se terminó, no tengo nada más que hablar".

Sin embargo, la panelista Paula Varela expuso una falla en su respuesta, al recordar una jugosa información: "Vos me contaste que él te había mandado una canción, mensajes, en la primera quincena de enero". Tras repasar en voz alta su declaración, Oliva se corrigió: "Yo dije que el veintipoco de diciembre fue la última vez que lo vi y que hablé con él. Pero está bien (lo que decís), sí, fue antes de que él se vaya. Después no hablé más".

Con picardía, Conte acotó: "¿Qué canción te mandó?", dijo la conductora, sin imaginar la respuesta de Rocío, en la que ¿ninguneó el gesto de su ex? "No, ni me acuerdo. preguntale a Paula".

Despidiéndose del móvil porque tenía que entrar a grabar una participación especial en un programa de TV, le preguntaron por el rumor de crisis entre Maradona y Verónica Ojeda, quien se encuentra en México con su hijo, Dieguito Fernando, y la joven volvió a demostrar su falta de interés por el presente sentimental del Diez: "No me meto en cosas que no me corresponden, ni idea. Eso lo tiene que contestar ella o él".