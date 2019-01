Luego de muchas idas y vueltas, en diciembre llegó el fin de la pareja de Diego Maradona (58) y Rocío Oliva (28). "La decisión la tomamos antes de Navidad, pero ya lo veníamos hablando. Estaba como programado, pero había que darle el corte", dijo la futbolista en la revista Gente, asegurando que esta vez el adiós será "definitivo".

"La idea de todo el mundo cuando se casa es hacerlo para toda la vida, y yo no quería vivir toda la vida de esa manera... No me iba a casar para divorciarme al poco tiempo". G-plus

Sin embargo, en los seis años que duró la relación, los planes de boda estuvieron más de una vez por concretarse. "Muchas veces se dijo que se iban a casar, ¿por qué no se dio?", le preguntó el periodista. Y Rocío fue contundente en su respuesta: "La idea de todo el mundo cuando se casa es hacerlo para toda la vida, y yo no quería vivir toda la vida de esa manera. Por eso le dimos mucha rosca al tema. Nos comprometimos con la idea de casarnos, pero después yo me di cuenta qué es lo que iba y qué lo que no. No me iba a casar para divorciarme al poco tiempo. Pero tampoco es que yo le dije que no: la decisión fue de los dos, lo hablamos. Y después ninguno insistió".

Consultada por los desencadenantes de la ruptura, Oliva agregó: "La realidad es que estuve seis años con él y, si miro hacia atrás, siempre estuve parada en el mismo lugar: no hice nada más que acompañarlo. Pero Diego es así, si estás con él solo es con él y tenés que seguirlo".