Rocío Marengo reveló por qué Ulises Bueno no está en el grupo de WhatsApp de La Academia: "Pueden creer que no tiene teléfono"

Las peleas en los grupos de WhatsApp son más frecuentes que nunca y en el debut de La Academia de ShowMatch los conflictos en torno a ellos los tienen a los jurados... ¡y también a los participantes! Ulises Bueno es uno de los famosos que no está en el grupo que armó Rocío Marengo.

La actriz se encargó de armar el grupo que reúne a todas las figuras del certamen de este año y en La previa de La Academia (Ciudad Magazine, lunes a viernes 19 hs) contó el motivo de la ausencia del cuartetero. “¿Qué pasó que en el grupo está Rocío Pardo pero no está Ulises Bueno?”, le preguntó Lizardo a Rocío.

“Algo muy loco ha pasado. ¿Podés creer que en el 2021 una persona me dice ‘no tengo teléfono’? ¿¡Qué!?”, lanzó, asombrada. “Me dijo que tenía teléfono desde hacía un mes porque antes no tenía y no me dio decirle ‘te meto en un grupo’ cuando el señor no debe saber cómo se maneja el chat’”, aseveró.

“La novia dijo que tiene, pero que siempre lo tiene tirado y de hecho, es Rocío la que le recibe los mensajes y se los trasmite a Ulises Bueno”, afirmó Rocío Marengo, lejos de molestarse con el cantante.