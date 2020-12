Rocío Marengo fue eliminada por segunda vez de MasterChef Celebrity: “¡A cocinar a casa!”

Tras convertirse en “la mala” de MasterChef Celebrity, Rocío Marego fue eliminada por segunda vez del certamen en una gala signada por las complicaciones. La participante se quebró dos veces durante la emisión debido a las condiciones en las que tuvo que competir frente a sus compañeros.

Es que la producción del ciclo decidió que los competidores roten en varias oportunidades de estación de trabajo y así Rocío no solo no pudo utilizar sus elementos de trabajo sino que tampoco pudo cocinar el plato que eligió: un lemon pie. Esto la llevó a presentar unos canelones que no convencieron al jurado y por eso Vicky Xipolitakis fue elegida en su lugar.

“Volví y lo dejé todo. Una lástima que no alcanzó”, dijo Rocío antes de agradecer al jurado. “Era parte del juego: jugar, ser pícara, tratar de sacar una ventaja, es un juego, sino me hubiera quedado en mi casa”, dijo Rocío justificando su forma de participar en su regreso al certamen.

“Aprendí un montón y no soy para nada ‘mala’, los chicos saben cómo soy. Yo estaba jugando”, dijo Rocío, antes de exclamar “¡a cocinar a casa!”.