Rocío Marengo y Eduardo Fort anunciaron en familia que se casan: la boda será en noviembre o enero

Tras una crisis que ambos desmintieron hasta el cansancio Rocío Marengo y Eduardo Fort anunciaron en una reunión familiar que se casarán hacia fin de año.

En LAM, Pía Shaw dio la primicia tras hablar con el empresario. “Se casan Eduardo Fort y Rocío Marengo”, anunció la panelista, que había sospechado de la noticia a raíz de una publicación que hizo sus redes sociales el empresario.

Ángel mostró dos publicaciones que el hermano de Ricardo Fort compartió el lunes y señaló que “esta es la story que subió Eduardo ayer y tenía este significado”, en referencia a las imágenes en la que se puede ver a la familia del empresario junto con Rocío.

CÓMO ANUNCIARON ROCÍO MARENGO Y EDUARDO FORT SU BODA

“Esto ocurrió en un evento ayer a la noche. Él ya se lo cuenta a todos sus amigos. Tienen ganas de que sea en noviembre o principios de año”, acotó Pía, en referencia a que probablemente todo se concrete el año próximo.

“Noviembre o enero. Noviembre porque en enero me voy de vacaciones”, la interrumpió Ángel de Brito, en referencia a que se considera invitado a la boda de Marengo y Fort.

“Esto se dio anoche en una reunión, donde entre risas empezaron a anunciarlo a la familia que es probable que sea muy pronto, muy. Hoy le pregunté a él sobre esta versión que me llegó y él me contestó ‘ya me conocés’, como diciendo ‘ahhh’. O sea que no me lo negó”, agregó Pía.