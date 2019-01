El matrimonio de Rocío Guirao Díaz (34) y Nicolás Paladini (38) ya lleva 11 años juntos en los que se convirtieron en papás de Aitana (9), Indio (7) y Roma (2). La confianza parece ser uno de sus secretos y en una entrevista, la modelo contó cómo hoy lo celos no existen, aunque alguna vez existieron, y su posición intransigente sobre la infidelidad.

“Somos cero celosos. En serio, eh. Yo no le doy motivos para que él lo sea y él tampoco me los da a mí”, aseguró a la revista Luz. ¿Podría perdonar que su marido la engañe? “¡Nunca diría que sí”, lanzó, entre risas. “Aunque puedo evaluar perdonarlo, prefiero mantenerme en el no absoluto. La verdad es que no creo que pueda procesar algo así; algo muy importante se rompe con una infidelidad. La confianza es central en una pareja”, sentenció.

“Es que si me entero por las mías, ¡lo dejo por mamerto! Siempre que me entero casos de infidelidad de ese estilo pienso eso: ‘dejalo por tonto, ¡por haber hecho todo tan mal y desprolijo!’”, agregó la modelo sobre cómo uno de los límites de su matrimonio es la fidelidad.

Sin embargo, Rocío terminó confesando que en algún momento de su relación le revisaba el celular al empresario: “Al principio de la relación lo hice bastante. Y él lo hizo conmigo seguro. Es que los dos veníamos de largas solterías, con un montón de historias que tardaron en disiparse… (risas). Es ese momento llegaban mensajes de todo tipo así que al principio estábamos más alertas los dos, pero ya no. Hoy elijo confiar a pleno. El día que aparezca algo, veré, pero hoy no podría vivir con esa duda”, finalizó Rocío Guirao Díaz.